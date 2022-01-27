Havalimanı'nda kartonlar için yetkili isim konuştu: Yerde yatanlardan mutlu değiliz

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, kar nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından 20 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, " İnsanların yerde yatmasından mutlu değiliz" dedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmiş, çok sayıda kişi havaalanında mahsur kalmıştı. Turistler ise otellere yerleştirilemedikleri için durumu protesto etmişti.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, Habertürk TV'de İstanbul'u vuran kar fırtınasında İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı.

Samsunlu, "Biz bu karın geldiğini bir hafta öncesinden Meteoroloji ile birlikte takip ediyorduk. Bu kar fırtınası şeklinde geldi. Beklediğimiz 10-12 cm'lik kar oluşmasıydı. Bu normal bir kar yağışı değil. İstanbul bu kar yağışını geçmişte yaşadı. O zaman da havalimanı sıkıntı yaşadı" dedi.

Samsunlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işin özünde doğaya karşı iş yaptığınız için kar yağdığı zaman mücadele var. Havalimanları buna hazırlıklı, biz de hazırlıklıyız. Bu olağanüstü bir kar yağışı. Bu kar yağışı İstanbul'un batısını vurdu. Bunun sonucunda da bizim havalimanımızda da ciddi bir kar birikmesi oldu.

Bu yağan karı kaldırmamız için 100 binden fazla kamyon hareketi gerekiyor. Bu 7 saat demek. Kar size fırsat vermiyor, görüş mesafesi konusu var. Fırtına içinde saatlerce geçiriyorsanız sizin müdahale şansınız kalmıyor. Hava 1-1,5 saat müsaade etseydi bunun sonucunu görürdük. 7 saat aralıksız kar yağdı ve 40 cm kar birikti."

'20 bin kişi için birkaç fotoğraf üzerinden yorum yapmak doğru olmaz'

Mağduriyet yaşayan yolcuların sıkıntılarının giderilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığı konusunu açıklayan Samsunlu, "Bu kar operasyonu cuma günü başladı. O gün bu havalimanından 400'e yakın uçak kalktı. 12 saat içerisinde düşseydi bu kardan sorun çıkmazdı. Uçaklar iptal edilince terminalde 20 bin kişi kaldı. 20 bin kişi için birkaç fotoğraf üzerinden yorum yapmak doğru olmaz. Buradaki insanlardan herhangi birinin aç kaldığını, battaniye verilmediğini, üşüdüğünü, internette sorun yaşadığını söyleyecekse elbette dava açabilir. Biz de yaptıklarımızı anlatırız" diye konuştu.

Samsunlu, "Birinci hedefimiz hiç kimse dışarıda kalmasın. 1000'e yakın aracı kendi imkanlarımızla aldık ve tüm ihtiyaçları karşıladı. Otele gitmek isteyen yolcular oldu. En proaktif çözümleri getirmeye çalıştık. İnsanların yerde yatmasından mutlu değiliz ancak 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil. Biz onların rahatsızlıklarını azaltmak için her şeyi yaptığımızı, elimizden gelenin en iyisinin yapıldığını, herkesin ihtiyacının görüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.