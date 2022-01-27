Meteoroloji iki il için çığ uyarısında bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün öğleden sonra havanın ısınmaya başlayacağını belirtti.

Gül, "Eriyen karlardan dolayı bodrum kat ve benzeri yerlerde su baskınlarına karşı tedbirleri gözden geçirelim. Menfez, köprü gibi yapıların ağzını kapatacak malzemeleri atmayalım. Kırsal mahallelerde de çığ riskine karşı duyarlı olalım lütfen." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de sosyal medya hesabından, çığ ve sel uyarısı yaparak, "İlimiz genelinde etkili olmaya devam eden soğuk hava, yağmur ve kar nedeniyle, önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek çığ tehlikesi ve karların erimesi sonucu oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı bütün kurumlarımız uyarılmış ve gerekli tedbirler alınmıştır." paylaşımında bulundu.