Afyonkarahisar'da yem karma makinesine düşen kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Eviler ilçesinde dengesini kaybederek yem karma makinesinin içerisine düşen kişi, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 12:04
Camikebir Mahallesi Uğur Sokak'taki evinin bahçesinde büyükbaş hayvanlarına yem karma makinesinde yiyecek hazırlayan Reha Toker (46), dengesini kaybederek makinenin içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Toker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Toker'in cesedi, Evciler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız