Karadeniz gazında üç dev eş zamanlı çalışacak

2022 EKPSS tercihlerini 13 gündür açıklanmıyor
2022 EKPSS tercihlerini 13 gündür açıklanmıyor
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Ece Erken'in eşi ünlü avukatın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı
Ece Erken'in eşi ünlü avukatın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı
Kremlin: Putin, Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul etti
Kremlin: Putin, Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul etti
Soğuk hava balık fiyatlarını da vurdu, hamsi 30 TL'den satılıyor
Soğuk hava balık fiyatlarını da vurdu, hamsi 30 TL'den satılıyor
'Kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler restoran kafeler değil de neden okullar?'
'Kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler restoran kafeler değil de neden okullar?'
Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!
Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti
Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba-kıza 8'er yıl hapis istemi
Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba-kıza 8'er yıl hapis istemi
Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı
Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı
Bakan Nebati: Enflasyon hedefimiz yüzde 30'un altı
Bakan Nebati: Enflasyon hedefimiz yüzde 30'un altı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
Erdoğan başkanlığında toplanıyor: MGK'nın gündemi dış güvenlik
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
Memur ve işçi ücretlerinde istisnaları açıklayan G.V. Tebliği yayımlandı
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
TOGG seri üretime ne zaman geçecek?
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
Erdoğan: Kamu işçi maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılacak
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Gaz arzı sorunsuz devam ediyor
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' sözlerine yanıt
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Beş ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildi
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
Şehir hastanesinde görevli patolog Prof. Kurt, koronadan vefat etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
İlker Aycı THY'deki görevinden istifa etti
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
İran vanaları kapatmıştı, Azerbaycan ilave doğal gaz tedarik ediyor
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Karadeniz gazında üç dev eş zamanlı çalışacak

Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'de, Yavuz sondaj gemisinin mart sonunda ilk görevine başlaması öngörülüyor. Böylece, üç dev sondaj gemisi Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışacak.

Kaynak : TRT
Eklenme : 27 Ocak 2022 13:51
Yazdır
Karadeniz gazında üç dev eş zamanlı çalışacak

Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak. En büyük gaz keşfini gerçekleştiren Fatih, kuyu kazma görevini tamamlarken, kuyu tamamlama işlerinde Kanuni ve Yavuz gemileri yer alacak.

Alt ve üst seviye kuyu tamamlama olarak ikiye ayrılan bu süreçte, alt seviye kuyu tamamlama görevi Kanuni'de olacak.

Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak. Yavuz sondaj gemisi Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmaya mart ayı sonunda başlayacak.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 ayrı Türkali kuyusundaki işlemlerin bitmesiyle Faz 1 süreci tamamlanacak.

Fatih, Türkali-7'den sonra yeni arama kuyusu kazacak

Fatih sondaj gemisi şu anda Türkali-7 kuyusunu kazarken, Kanuni sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda derin deniz kuyu testini gerçekleştiriyor.

Fatih, Türkali-7 kuyusunu tamamladıktan sonra sahanın batısında yeni bir arama kuyusunda sondaj yapacak.

Boru hattının yolculuğu sığ denizden derine uzanacak

Karadeniz'deki çalışmalarda Filyos Limanı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yoğun şekilde kullanılacak.

Karadeniz'in yaklaşık 170 kilometre açığında bulunan üretim tesisinden karaya doğal gaz taşıyacak boru hattının yapımı öncelikle kıyı kesimden başlayacak.

Sığ deniz kısmındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben, 50 metre derinliğinden başlamak üzere borular deniz tabanına serilmeye başlanacak.

Sığ deniz bölümündeki boru serme işlemini İtalyan şirket Saipem'e ait Castoro 10 isimli gemi yapacak. Bu kısımda boru hattı belli bir mesafeye kadar deniz tabanına gömülecek.

Derin deniz kısmında ise 2 bin metre derinliğinde boru serme işlemini aynı şirkete ait Castorone isimli gemi yapacak.

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olacak boru hattı, haziran ortasında sığ denizden derine uzanacak şekilde serilmeye başlanacak. Boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi öngörülüyor.

KAPAT [X]

Boruları taşıma işlemi hazirana kadar sürecek

Hat için ihtiyaç duyulan boruların yüzde 20'si geçen haftanın sonunda Filyos Limanı'na ulaştı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana getirilmesi planlanıyor. Taşıma işleminin Haziran 2022'ye kadar devam etmesi öngörülüyor.

Boruların tamamı, İtalyan şirket Tenaris'ten tedarik edilecek.

Söz konusu şirket dünyada enerji endüstrisi olmak üzere çelik boru ve ilgili hizmetlerin küresel üreticisi ve tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Üretimde kademeli artış

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

540 milyar metreküplük rezerv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

Karadeniz'deki gaz rezervi Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kur korumalı sistemde ne kadar mevduat birikti? Fuat Oktay açıkladı
Kur korumalı sistemde ne kadar mevduat birikti? Fuat Oktay açıkladı
Soğuk hava balık fiyatlarını da vurdu, hamsi 30 TL'den satılıyor
Soğuk hava balık fiyatlarını da vurdu, hamsi 30 TL'den satılıyor
Savunma sanayisinde 13 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı
Savunma sanayisinde 13 Ar-Ge projesi için imzalar atıldı
FED kararı ile birlikte altında sert düşüş gerçekleşti
FED kararı ile birlikte altında sert düşüş gerçekleşti
Kimler vergi istisnasından faydalanacak?
Kimler vergi istisnasından faydalanacak?
Milli Muharip Uçak'ta imalat başlıyor
Milli Muharip Uçak'ta imalat başlıyor

Bu Habere Tepkiniz

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları
Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kastamonu Üniversitesi, Şef kadroları için sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele 100 tam puan vererek yazılı sınav puanlarına göre atanmalarına imkan tanımıştır.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı
Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlamış olduğu 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile memur, sözleşmeli ve işçi maaşlarından alınmayacak vergi istisnasını örneklerle açıkladı.
Sağlık personeli ile ilgili 45. madde detayı!
Sağlık personeli ile ilgili 45. madde detayı!
TİS'in 45 maddesinde yer alan ek ödeme tüm sağlık personelini kapsıyor mu?
Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay
Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ataması merkezden yapılan adalet bakanlığı personelinin adli yargı yazı işleri müdürlüğü görevde yükselme sınavına katılma talebinin reddine ilişkin işlemi reddeden mahkeme kararını onadı.
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?
Yüzde 44 engel ile göreve başlayan memur, yüzde 61 engel ile malulen emekli olabilir mi?
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını yüzde 2,5 ek zam ile bitlikte görmek için tıklayınız.
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek
Danıştay 2. Dairesi, üniversitede memur kadrosunda görev yaparken Gelir Uzman Yardımcılığını kazanan davacıya muvafakat verilmemesi nedeniyle hak kaybına uğradığı ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!
Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?
Uzman öğretmenlik sınavından tezsiz yüksek lisans yapanlar muaf olur mu?
Eski kanunda "Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz." şartları var iken çıkacak olan yeni kanundaki şartlar nedir?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasında
Kastamonu'da tavşanların kavgası cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Azdavay ilçesinde bir kişi kara yolunda aracıyla ilerlediği sırada iki yaban tavşanının kavga ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla kavgayı görüntüleyen kişi, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüyü çeken kişinin kavgayla ilgili yorumu izleyenlerde tebessüm oluşturdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar
Uzmanlar, ebeveynleri uyararak çocuklarda en sık görülen belirtileri açıkladı. İşte boğaz ağrısından krup hastalığına Omicron?un çocuklarda neden olduğu semptomlar