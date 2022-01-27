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Evler küçülmeye devam edecek

Evler küçülmeye devam edecek

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 27 Ocak 2022 13:51
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Evler küçülmeye devam edecek

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Öte yandan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan "2023 Vizyonunda Gayrimenkul Sektörü " raporuna göre önümüzdeki 10 yılda konut metrekarelerinin düşme trendinin devam edeceğine yer verilmiş. Raporda şu anda ortalama 144.8 metrekare olan konut büyüklüklerinin, 110-125 metrekare aralığındaki 2+1 veya 3+1 düzeyine ineceği vurgulanıyor.

Çekirdek ailenin küçülmesi ve boşanma oranlarının da artmasıyla stüdyo tipi konutlara olan talep giderek çoğaldı. Evlerinden, eğitim veya çalışmak için ayrılan gençler, yalnız yaşayan kişiler için tasarlanan bu konutlar, zamanla genellikle yatma ve yaşama mekanlarından oluşan birimler haline dönüştüler. Yeni inşa edilen toplu konut alanlarında da belli miktarda stüdyo tipi daireler planlandı ve alıcı buldular.

Gerek ekonomik koşulların dayatmasından gerekse köyden kente göçün etkisiyle artan konut ihtiyacı son 15 yıldır küçülme trendinde. Gayrimenkul bilgi şirketi REIDIN'in araştırmasına göre Türkiye'de konut büyüklükleri son 10 yılda ortalama 3.3 azaldı. Stüdyo ve tek odalı dairelerin yanı sıra 4 ve 5 odalı, geniş ailelere hitap eden konutların metrekareleri de düşüşten nasibini aldı.

Yatak Odaları Küçülüyor

20 Mayıs 2018'de yayınlanan, İstanbul'un imar planını kökten değiştirecek İmar Yönetmeliği yayınlandı. Yönetmelikle yatak odası büyüklüğü 9'dan 8 metrekareye, hol genişliği 1.20'den 1.10 metreye düşürüldü. Bu da mega kentte 20-30 yıl içerisinde konutların küçüleceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Yatak Olabilen Koltuk Enzo'nun Hikayesi

Bundan 15 yıl önce yapılmaya başlanan evler artan maliyetler sonucunda küçülmeye gitmiş, 1+1 konutlar, stüdyo daireler furyası başlamıştı. Ancak evlerin küçülmesi beraberinde misafir ağırlamayı da zorlaştırmıştı. Çünkü evler küçülünce gelen misafirlere yatacak yer bulmak önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştı. Kentia Design firmasının ENZO serisi yatak olabilen berjer ve ikili koltuğun doğuş hikayesi de konutların küçülme trendine girdiği yıllarda başlıyor.

Küçülen Evlerde Misafirlerin İmdadına Enzo Yataklı Koltuklar Yetişti

Son 15 yıldır konut büyüklüklerinde çeşitli sebeplerle küçülmeler yaşanırken misafirperverlik geleneği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ankara merkezli Kentia Design firmasının ürettiği Enzo tek kişilik ve iki kişilik yatak olabilen koltuklar, küçülen evlerin dar yaşam alanlarında misafirlerin imdadına yetişti.

Kanepeler 220, Enzo Yatak Olabilen Koltuk 170 cm

Kanepelerin 220 cm'i bulan uzunluğuna karşılık Enzo iki kişilik yatak olabilen koltuğun dış ölçüsü yalnızca 170 cm. ve dış derinliği 89 cm. Yatak olduğunda da anne baba ve çocuk olarak üç kişinin çok rahat yatabileceği 145x190 cm gibi ideal bir yatak ölçüsü mevcut bulunuyor. Tek kişilik koltuk ise sağdan sola ve önden arkaya 1 metre boyunda. Yatak olduğunda 73x190 cm gibi bir büyüklüğe ulaşabiliyor. Hastanelerden refakatçi koltuğu olarak da büyük talep gören Enzo tek kişilik yatak olabilen koltuk uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Dar alanlara sığmayan kanepelerin alternatifi olarak üretilen Enzo tek kişilik (Berjer) ve çift kişilik yatak olabilen koltuk sağladığı konfor ve sağlamlığı ile oldukça büyük talep görüyor.

Küçük Evler İçin Koltuk

Küçük evlerde kanepeler büyük geldiğinden kullanım dışı kalmıştı. Çünkü 220 cm'yi bulan kanepe boyutları dar alanlara sığmıyordu. Misafirperverlik geleneğimizin sonu mu gelmişti? Neyse ki, sosyal hayatımızda yaşanan bu olumsuz gelişme sonrasında harekete geçen Kentia Design firması bu sorunu çözmek için AR-GE çalışması başlattı. Böylece küçülmüş evlerde dar alanlara sığabilen yatak olabilen Enzo tek kişilik ve iki kişilik koltukları üretildi. Bunu yaparken koltukların uzun ömürlü ve rahat olması hedeflendi. Artık 220 cm.'lik dev ebatlarıyla dar odalardaki yaşam alanlarına sığmayan kanepelerin yerini Enzo yatak olabilen berjer ve ikili koltuk serisi almaya başladı. Anne baba ve çocuk olmak üzere üç kişinin rahatça yatabileceği iki kişilik Enzo yataklı koltuk yalnızca 170 cm'lik boyutuyla dar evlerde misafir ağırlamayı mümkün hale getirdi. Tek kişilik berjer koltukla daha da dar alanlarda misafir ağırlamak kolaylaştı.

Sağlam Ve Albenili Koltuk Takımı

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Enzo tekli ve ikili koltuklar komple çelik konstrüksiyonla yapılıyor. Metali ahşapla destekleyerek çok sağlam bir ürün ortaya koyan Kentia Design firması yatak mekanizmalarını da kendisi üreterek bozulma riskini en aza indirmiş ve kalitede çıtayı en yükseğe koymuş durumda. Koltukların kumaşlarında da Türkiye'nin önde gelen sayılı kumaş üreticilerinin dokuma keten kumaşları tercih ediliyor. Uzmanların da sağlık açısından önerdiği doğal kumaş çeşitlerinden bir tanesi olan keten kumaş güneş ışığına karşı dayanıklılık özelliği ile biliniyor. Böylece Kentia Design Enzo serisi koltuklar sadece dar alanlar için değil, çok fonksiyonlu kullanımı ve şıklıkları ile salonların ve misafir odalarının da vazgeçilmez eşyaları arasında yerini aldı.

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