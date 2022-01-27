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Hamileyken aşı olmadı, koronaya yakalandı, bebeği doğdu, o öldü

Selma Arslan 18'inde evlendi, 19'unda hamile kaldı. Aşı olmadı, koronavirüse yakalandı. Bebeği doğdu, o öldü

Kaynak : Sabah
Eklenme : 27 Ocak 2022 14:17
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Hamileyken aşı olmadı, koronaya yakalandı, bebeği doğdu, o öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Selma Arslan henüz 18 yaşında iken Ferhat Arslan ile evlendi. Hep bir kız çocuğu sahibi olmak isteyen Arslan, kısa sürede hamile kaldı. Kız bebek dünyaya getirecek olmanın heyecanını yaşayan genç anne adayı koronavirüse yakalandı. Hamile olduğu için aşı yaptırmayan talihsiz kadın bir süre evde hastalığı geçirmeye çalışırken aniden fenalaştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan 36 haftalık hamile olan Selma Arslan, bir kız bebeği dünyaya getirdi. Hastaneye gitmeden önce Melek Mira ismini koyduğu bebeği bir kez dahi kucağına alamayan anne Arslan, annesine hep 'Kızım bana mı benziyor' diye sordu. 42 gün süren yaşam mücadelesi veren genç kadın önceki gün öldü. Melek Mira bebeğin kokusunu dahi alamadan hayata veda eden Selma Arslan, yakınları tarafından gözyaşları arasında Nusaybin Hacılar Mezarlığı'na defnedildi. Doğar doğmaz annesiz kalan Melek Mira'nın genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

MELEK BİZE EMANET

Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı'nın eşi Nigar Kayabaşı, Selma Arslan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Nusaybin 8 Mart Mahallesi'nde aileyi ziyaret eden Kayabaşı, olaydan dolayı duyduğu üzüntüsünü dile getirdi. Minik Melek Mira'yı kucağına alarak bir süre seven Nigar Kayabaşı, Melek Mira'nın kendilerine emanet olduğunu ifade etti. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Annesiz büyüyecek Melek bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım; çocuklarımızın size çok ihtiyacı var" paylaşımını yaptı. -

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