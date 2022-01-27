Batman'da bir evde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Batman'da bir evde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 15:01
Batman'da bir evde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.
Raman Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında oturan T.A'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde T.A'yı boğazı kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
T.A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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