Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi
Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yurttan dışarı çıkamayan öğrenciler, final sınavlarına paletli ambulansla götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 15:13
Aksaray Kız Yurdunda kalan Aksaya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'final sınavları olduğunu ancak gidemediklerini' bildirdi.
Vali Aydoğdu'nun talimatı üzerine UMKE araçları ve paletli ambulanslar, yurtta kalan 30 öğrenciyi final sınavına götürdü.
Öğrenciler Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız