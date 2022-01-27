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Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Türk Hava Yolları'nda istifa eden İlker Aycı'nın yerine yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Bolat getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ocak 2022 15:18
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Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Türk Hava Yolları'nda (THY) İlker Aycı'nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Ahmet Bolat oturdu.

Karar, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alındı.

Bolat, THY'de Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy'un yerine de THY eski Entegre Operasyon Kontrol Başkanı Fatih Kaçmaz getirildi.

Öte yandan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar'ın da istifa ettiği ve yerine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Aydagiç'in geldiği öğrenildi.


Ahmet Bolat Kimdir?

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin resmi sitesinde yer alan bilgilerde Ahmet Bolat'ın özgeçmişi şu ifadelerle açıklanıyor:

Prof. Dr. Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984'te A.B.D.'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Prof. Dr. Bolat 1959 Konya doğumludur.

Bolat iş hayatına 1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır. 1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan'da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur. 1988'den 2005'e kadar olan dönemde Riyad King Saud University'de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır.


Yeni görevine atanana dek THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalışmıştır. Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.

Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmıştır.

Profesör Ahmet BOLAT uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınlamıştır.

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