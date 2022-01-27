Dev şirket dünya genelinde 1500 yöneticisini kovuyor

Birleşik Krallık ve Hollanda merkezli, dünyanın en büyük yiyecek, temizlik ve hızlı tüketim ürünleri üreten şirketlerinden biri olan Unilever, başarısız bir satın alma işleminden sonra yaklaşık 1500 yöneticiyi kovacağını açıkladı.

Karar, Unilever'in yıla kötü bir başlangıç yapmasının ardından geldi. Şirket, 20 Ocak'ta GlaxoSmithKline'nın (GSK) şirketinin değerinin altında bularak daha önce reddettiği 50 milyar sterlinlik teklifini artırmayacağını bildirirken GSK'nın tüketici sağlığı birimini satın alma planından vazgeçti.

Ayrıca işten çıkarmaların aktivist yatırımcı Nelson Peltz'in Procter & Gamble'ın ardından Unilever'den de hisse satın almasını da tartışma konusu oldu.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YÜZDE 15'İ KOVULUYOR

Şirketten yapılan açıklamada, "Üst düzey yönetici pozisyonunda yaklaşık yüzde 15, daha alt düzey yönetim rollerinde yüzde 5, dünya genelinde yaklaşık 1500 role eşdeğer bir azalma olacak. Fabrika çalışanlarının bu değişikliklerden etkilenmesini beklemiyoruz" ifadesine yer verildi.

Şirket işini beş ana ürün alanına odaklanacak şekilde yeniden şekillendirecek. Dünya çapında yaklaşık 150 bin kişiyi istihdam eden şirket, önceki gün güzellik, kişisel bakım, evde bakım, beslenme ve dondurma üretimine odaklanacağını duyurdu.

Unilever CEO'su Alan Jope, "Kategori odaklı beş iş grubuna geçmek hesap verebilirlik ve tüketici trendlerine daha duyarlı olmamızı sağlayacaktır" dedi.