Ölümle sonuçlanan saç ekimi olayına ilişkin davada karar açıklandı

İtalya'da kuaför olan 27 yaşındaki İbrahim Gül, 11 Eylül'de saç ektirmek için geldiği İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat esnasında hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin davada karar açıklandı. Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş ile Mehmet Albayrak hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumundan maktulün ölüm nedenine ilişkin raporun dava dosyasına ulaştığı açıklandı. Raporda İbrahim Gül'ün "akut koroner sendrom" sonucu hayatını kaybettiği ve ölüm ile saç ekimi arasında bir neden sonuç ilişkisi bulunmadığı belirtildi. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Burak Vural, "Sanıklar uygun olmayan bir ortamda teknik ekipmanın bulunmadığı koşullarda saç ekim işlemi gerçekleştirmişlerdir. Sanıkların sorumluluğunun bulunduğunu düşünüyoruz ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Duruşmada savunması sorulan tutuksuz sanık Çağrı Serdar Elgörmüş ise hastanenin tam donanımlı olduğunu söyleyerek, "Herhangi bir cihaz ya da ilaç eksiği olan bir hastane değildir. Zaten tıbbi anlamda ben maktul fenalaşınca bizzat müdahale ettim. Hastanın koroner kalp damarı tıkalıydı. Bende veya hastanemizde bir kusur yoktur. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Diğer sanık Mehmet Albayrak da suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi. Mahkeme sanık savunmalarının ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti hastane başhekimi Çağrı Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak ve anestezi teknikerleri Evin Baykuşak ile Şehnaz Çelebi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılmış ise de sanıkların kusurlarının bulunmamış olması nedeniyle beraat etmelerine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Eylül'de Bağcılar'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, maktül İbrahim Gül'ün saç ekimi için özel bir hastaneye gittiği ve burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti. İddianamede, hastane başhekimi Çağrı Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak ve anestezi teknikerleri Evin Baykuşak ile Şehnaz Çelebi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.