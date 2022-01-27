Tokat'ta kadın kooperatifinden Dubai'ye ihracat

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında kurulan Emirseyit Erzak Kadın Kooperatifi, "Yerel Tat Tokat'a Değer Kat Projesi" ile OKA'dan kırsal kalkınma çağrısı kapsamında destek aldı.

Dernek üyelerine, Tokat Valiliği öncülüğünde hazırlanıp kabul edilen "Kadının Gücü Tokat'ın Gücü" isimli SOGEP projesi kapsamında da kooperatifçilik, muhasebe, sosyal medya okuryazarlığı ve gıda üretimi konularında uzman akademisyenler tarafından eğitim verildi.

Geçen yıl da "TR83 Bölgesi kırsalında atıl binaların onarılarak soğuk hava deposu, kurutma ve paketleme tesisine dönüştürülmesi"ni içeren proje kapsamında kurutma makinesi temin ederek meyve cipsi üretmeye başlayan dernek, ön fizibilitesi kabul edilen "Ekoturizmin Yeni Adresi Emirseyit Beldesi" adlı SOGEP projesinin de iştirakçisi oldu.

Dernek, iç piyasaya ürün vermesinin yanı sıra Dubai'ye de satış yaparak, Orta Karadeniz'den ihracat gerçekleştiren ilk ve tek kadın kooperatifi oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kooperatif başkanı Gülşen Bekgöz, Vali Ozan Balcı'nın kadının gücüne inanarak kendilerine her zaman cesaret verdiğini belirtti.

Bekgöz, "Ürünlerin yurt içinde rağbet görmesinin üzerine şimdi de yurt dışına açıldık. Dubai'ye ulaşan kooperatif mamulleri kalitesini gösterdi. Tokat'ın yeni havalimanının Emirseyit'e yakın olması da kooperatifimiz için avantaj oluşturuyor. Havalimanı, hem tarımsal üretimin pazarlara ulaştırılmasında hem ekoturizmde Emirseyit için avantaj olacaktır." ifadelerini kullandı.