HSK, işadamıyla fotoğrafı çıkan hakimi görevden aldı
HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 17:12
- HSK, bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver'i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.Suç örgütü liderinin fotoğrafını çeken kişi 'Hakim' çıktı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız