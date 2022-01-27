HSK, 38 eski yargı mensubunu bir kez daha ihraç etti

HSK, söz konusu davaların tamamlanmasının ardından şike kumpası kapsamında da ilgili 38 eski yargı mensubunu bir kez daha ihraç etti. İhraç edilen 38 eski yargı mensubunun yer aldığı liste ise şöyle:

"İstanbul eski halen Balıkesir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, İstanbul eski halen Çorum Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan, Sakarya Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız, İstanbul Hakimi Mehmet Erdoğan, İstanbul Hakimi Mehmet Hamzaçebi, İstanbul eski halen Bursa Hakimi Mehmet Ekinci, İstanbul eski halen Gebze Hakimi İbrahim Balık, İstanbul eski halen Gaziantep Hakimi Birol Bilen, İstanbul eski halen Elazığ Hakimi Murat Üründü, İstanbul eski halen Mersin Hakimi Mehmet Karababa, İstanbul Hakimi Hadi Çağdır, İstanbul eski halen Büyükçekmece Hakimi Gökmen Demircan, İstanbul Hakimi Nurullah Çınar, İstanbul eski Hakimi halen Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Dursun Ali Gündoğdu, İstanbul eski halen Büyükçekmece Hakimi Davut Bedir, İstanbul eski halen Uşak Hakimi Ömer Diken, İstanbul eski halen Balıkesir Hakimi Hikmet Şen, İstanbul eski halen Trabzon Hakimi Menekşe Uyar, İstanbul Hakimi Muzaffer İren, İstanbul eski halen Gaziantep Hakimi Seyfettin Mermerci, İstanbul Hakimi Metin Özçelik, İstanbul eski halen Kayseri Hakimi Bülent Kınay, İstanbul eski halen Elazığ Hakimi Nalan Can, İstanbul Hakimi Eşref Aksu, İstanbul Hakimi Mustafa Boz, İstanbul eski halen Kocaeli Hakimi Hüsnü Çalmuk, İstanbul eski halen Gaziosmanpaşa Hakimi Sedat Sami Haşıloğlu, İstanbul eski halen Kütahya Hakimi Fatih Mehmet Uslu, İstanbul eski halen Van Hakimi Aytekin Ozanlı, İstanbul Hakimi Savaş Çelik, İstanbul eski halen Diyarbakır Hakimi Mesut Özcan, İstanbul Hakimi Osman Kaya, İstanbul eski halen Edirne Hakimi Yakup Hakan Günay, İstanbul eski halen İskenderun Hakimi Vedat Dalda, İstanbul eski halen Bolu Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, İstanbul eski Hakimi halen Yargıtay Tetkik Hakimi Resul Çakır, İstanbul eski halen Şanlıurfa Hakimi Mehmet Uğurlu."

Bu isimlere ilişkin HSK tarafından yapılan açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 27.01.2022 tarihli ve 2022/177 sayılı kararı ile ilgililer hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir."