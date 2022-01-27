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Erdoğan açıklamıştı! İşte kamu işçisinin ek zamlı maaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam yapılacağı müjdesini verdikten sonra vatandaşlar maaşlarını merak etmeye başladı. Toplamda yüzde 28'lik zammın ardından 700 bin kamu işçisinin maaşı 5 bin 558 lira 86 kuruşa yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ocak 2022 20:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında 700 bin kamu işçisine yüzde 2,5 ek zam yapılacağı müjdesini verdi. Böylece kamu işçileri; toplu sözleşme zammı, enflasyon farkına ilave ve yüzde 2,5'luk ek zamla birlikte toplam yüzde 28 zam alacak.

700 BİN ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

SGK uzmanı Özgür Kaya yeni maaş hesabını CNN Türk canlı yayınında açıkladı. Özgür Kaya, "Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden dolayı bir zam almaktaydılar. Geçtiğimiz yıl kamu işçileri de 2021 ve 2022 yılı için toplu sözleşmeler gerçekleşti 2022'nin 1'inci 6 ayı için yüzde 12+ enflasyon farkı yansıtılacaktır kendilerine ve yansıtılmış oldu. Bahsettiğimiz çalışan sayısı ortalama 700 bin civarındadır. Geçtiğimiz yıl toplu sözleşmeler imzalanırken kamu işçilerinden 350 bin civarında bir asgari ücretin altında düşüş söz konusu olmuştu. Bunlara seyyanen zam yapılarak asgari ücretin üzerine çıkarıldı."

"5 BİN 558 LİRAYA YÜKSELDİ"

Maaş hesabı yapan Özgür Kaya, "Ocak ayına geldiğimizde kamu işçilerinden sözleşme şartları gereği almış oldukları zamla birlikte 4 bin 588 lira 47 kuruş bir iyileştirme almışlardı. Yüzde 27'lik zammı da aldılar ve maaşları 5 bin 423 liraya yükseldi. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 2.5'lik zammı da kamu işçileri talep etti.Sayın Cumhurbaşkanı da dün yüzde 2.5 zammı kendilerine verilerek 5 bin 558 lira 86 kuruşa gelmiş oldu. Kamu işçileri yani kamuda sözleşmeli çalışanlar bu yüzde 2.5'lik zamdan yararlanacaklar. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zamdan yararlanmaları söz konusu değil. Ancak sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ve emekli dernekleri SGK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılmasını talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı önceki gün yapmış olduğu açıklamada kamu işçileri için yüzde 2.5 zam oranını belirledi. Bugün ya da yarın yüzde 2.5'lik zam işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yansıyabilir." ifadelerini kullandı.

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