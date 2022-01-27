Yıllardır gözü gibi baktığı klasiklerini görücüye çıkardı

Osmaniye'de yaşayan Mustafa Ataşer, Mustafa Bey isimli bir yakını ile birlikte yıllar içerisinde ilk sahiplerinden satın aldıkları ve bakımını yaptıkları klasik otomobillerden oluşan bir koleksiyon oluşturdu. Tutkunu olduğu klasik otomobiller arasında tanınmış markaların 1972 modelden 1996 modeline kadar otomobillerin olduğu 11 klasik otomobili Osmaniye'de görücüye çıkaran Mustafa Ataşer, otomobilleri kendisinden daha iyi bakabilecek ve değer verecek birileri çıkarsa satabileceğini söyledi.



11 klasik otomobilin arasında en dikkat çekici olan ise Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in ilk albümünü çıkardıktan sonra babası Fikret Besen'e hediye olarak aldığı ve Besen'in daha sonra sattığı 1979 model Ford Taunus marka otomobil. Klasik otomobil tutkunu Mustafa Ataşer, otomobillerin tamamımın bir hikayesi olduğunu belirterek, "Zaten bu klasiklere değer katan hikayeleridir. Biz Mustafa Bey ile Osmaniye'de uzun yıllardır bu otomobilleri topluyoruz. Bu araçlarımızın hepsi ilk sahibinden.

Arabalarımızın fazla olmasından ve artık çok ilgilenemediğimiz otomobilleri hem görücüye hem satılığa çıkardık. Aralarında 1972 model var, 1976 model olan var. Ve tamamen ilk sahibinden ve hepsi orijinal otomobiller. Umarım alıcıları çıkar. Bizim gözümüz gibi baktığımız bu araçlar yeni sahiplerinde daha mutlu olurlar" şeklinde konuştu.