Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kocaya linç girişimi! O anlar kamerada

Dehşere düşüren olay, saat 14.00 sıralarında Çarşamba ilçesi tarihi köprü üzerinde meydana geldi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.U. ile M.U., köprü üzerinde karşılaştı. Ö.U., cebinden çıkardığı bıçakla eşi M.U.'yu yaraladı.

VATANDAŞLARDAN LİNÇ GİRİŞİMİ

Kadın kanlar içerisinde kalırken, olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar Ö.U.'ya yakalayarak linç etmeye kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vatandaşların polise teslim ettiği Ö.U. ise gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.