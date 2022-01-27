Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler

Bir dönem BJK yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şoförü ile birlikte yemek yerken Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken Mahmutyazıcıoğlu ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti.

2 KİŞİ YAKALANDI, 4 KİŞİ ARANIYOR



Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin kimliğini tespit edildi. Zanlılardan ikisi Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANLARI KAMERADA



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin nedeninin alacak-verecek meselesi yüzünden kaynaklandığı ifade edilirken, silahlı saldırı anının görüntüsü de ortaya çıktı. Show haberin yayınladığı görüntülere göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranına gelen saldırganlar önce Mahmutyazıcıoğlu'nu darbettiler. Daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganlar, yaralı adamı yerde sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nu çıkaramayınca kapının önünde 2 el daha ateş ederek öldürdüler.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE FİKRET ORMAN'LA GÖRÜŞMÜŞ



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan kısa bir süre önce Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman ile bir araya geldiği de belirlendi. Orman'ın restorandan ayrılmasından sonra mekana gelerek Mahmutyazıcıoğlu ile görüşen iki kişinin silahlı saldırıda bulunduğu, saldırının dışarıda da devam ettiği öğrenildi.

İLK KURŞUN MASA ALTINDAN GELMİŞ



Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin merak edilenleri CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı. Uludağ, "Şüpheliler geç saatte restorana girmiş. Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Bu şekilde bir kurşunla Mahmutyazıcıoğlu yaralandı. Hemen sonrasında arbede çıkınca peş peşe ateş etmişler. 4 kurşun isabet eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu maalesef hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden şoförü de yaralandı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ



Olayın bir mülk satışından kaynaklanan uzlaşı sorunu olduğu ortaya çıktı. Saldırıya karışan toplam 6 kişi var. Direkt karışan 2 kişi gözaltına alındı, diğerleri için de aramalar devam ediyor. Ayrıca saldırıda bir silah kullanıldı, 7 el ateş edildi." ifadelerini kullandı.