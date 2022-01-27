Halkbank davasında yargılanan Hakan Atilla, Cüneyt Özdemir'e konuştu

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cüneyt Özdemir'in, "Kitabınızın 142. sayfasında şöyle bir ifade kullanıyorsunuz, 'Suçsuzum dediğimde benim üzerinden başkalarına ulaşmayı düşünüyorlar ve suçsuzum dediğimde 'Yukarıdakileri istiyoruz' cevabını vermişler', yukarıdakilerden kimi anladınız?" sorusuna, "Benim anladığım o zamanın ilgili bakan, başbakan ya da en üst düzey kamu görevlisi" yanıtını verdi.

Özdemir, Atilla'ya "Recep Tayyip Erdoğan'a mı ulaşmak istediklerini anladınız" sorusunu yöneltti.

Atilla bu soruya ise şöyle cevap verdi:

"İsim olarak zikretmediler ama anlamak için alim olmaya gerek yok. Çünkü işin gidişatı oraya bağlanıyor."