Meteoroloji çığ uyarısını yineledi - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün (Cuma) batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.