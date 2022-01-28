3 Kamu kurumu 196 personel almak için ilana çıktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, iki diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11 şubat 2022
Sakarya Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 şubat 2022
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ilanı detayları için tıklayınız
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 12 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 şubat 2022
Konya Gıda Tarım Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Cerrahpaşa ilanı detayları için tıklayınız
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