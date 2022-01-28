En çok işçi hangi sendikada yer alıyor? Bakanlık liste yayımladı

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre en çok üye işçi sayısı Türk-İş Sendikası oldu. 1.213.439 işçi sayısı ile liderliğe oturan Türk-İş Sendikası'nın ardından Hak-İş 727.187 işçi sayısıyla ikincilikte yer alıyor.

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