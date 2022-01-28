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Eşini silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken'den ilk paylaşım

Sunucu Ece Erken, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Instagram hesabını bir süre kapattı. Tekrar hesabını açan Ece Erken, eşinin cenaze programını paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 08:14
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Eşini silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken'den ilk paylaşım

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

INSTAGRAM HESABI BİR SÜRE KAPALI KALDI

Olay sonrasında Ece Erken'in, Instagram hesabını bir süre kapattığı görüldü. Erken'in hesabına girilmeye çalışıldığında "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor. Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir" uyarısıyla karşılaşılıyordu.

CENAZE PROGRAMINI PAYLAŞTI

Yaklaşık 1 saat kapalı kaldıktan sonra tekrar açılan Ece Erken'in hesabından eşinin cenaze programı bilgileri paylaşıldı.

Erken'in alıntıladığı paylaşımda, 'acı kaybımız' başlığıyla "Kıymetli dostumuz Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize Fındıklı'da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii'nde kılınacaktır. Başta ailesi, sevgili eşi Ece Erken ve çocukları olmak üzere Allah hepimize sabır versin" ifadeleri yer aldı.

"2022'DE YILDIZIMIZ HEP PARLASIN" DEMİŞTİ

Ece Erken, 2014-2015 yılları arasında evli kaldığı Serkan Uçar'dan olan oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği yılbaşı fotoğraflarını, Instagram hesabından "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım. 2022'de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notuyla paylaşmıştı.

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