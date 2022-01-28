Aykut Kocaman: Alex olayının arkasında organize bir çete var

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, TivibuSpor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin eski hocası, sarı-lacivertli takımı çalıştırırken Alex de Souza ile yaşananlara da değindi.

Aykut Kocaman'ın canlı yayındaki açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Türk futbolu çok sıkıntılı bir duruma doğru gidiyor. Hala ders alınmıyor yaşananlardan. Herkes anlık çözümler, algılar üretmeye çalışıyor. Başkanından, medyasına herkes."

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE TEPKİ

"Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın. Acayip şeyler. Komik demeyeceğim ama acayip şeyler. Kendi halinde yaşayan bir insanım. Bu denklemde de camia zarar görmesin diye hiçbir şeye karışmadan yaşayan bir insanım. "

İÇİ ŞİŞİYOR İNSANIN

"Yıllarca futbol oynamışım, hayatımı bundan kazanmışım ama futbolun ne olduğunu hakikaten öğrenememişim. Ama oynamayan, kafa yormayanlardan eleştiriler geliyor. İçi şişiyor insanın, bu yüzden futboldan uzak kalmaya çalıştım."

"Bizim işimiz oyuncularımızdan en yüksek verimi alacak uyumu sağlamaktır. Bu uyumun içinde bazen Alex olur, bazen olmaz. Şimdi kendisi de antrenörlük yapıyor; aynı şeyleri yaşayacak."

ALEX ÇOK GOLÜ BENİM DÖNEMİMDE ATMIŞ

"Alex, en fazla benim zamanımda oynamış. En çok golü vs. benim döneminde olmuş. Ben art niyetliysem nasıl olacak bunlar? Özellikle 2011'den sonra sürekli, her olaydan sonra algı yaratan organize bir çete var. Hiç umurumda değilsiniz. Medya kısmını zaten yok hükmünde sayıyorum. Bu güruha, Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin bazı kesimlerinin mağlup oluyor olması, çok acı bir şey. Alex'in, bu organize durum tarafından biraz kullanıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ana sorunu; Fenerbahçe'yi oluşturan dinamiklerin birbirine karşı olması. Alex ile Aykut Kocaman'ı karşı karşıya getirmenin, Fenerbahçe'ye nasıl bir katkısı olabilir?"

3 TEMMUZ'LA İLGİLİ TÜM MAÇLARI İZLEDİM

Meslek yaşamımızdaki, en karanlık gün 3 Temmuz'du. Dünyanın en büyük sivil toplum örgütünün, en büyük spor kulüplerinden bir tanesinin kirlenmesi duygusu, çok ağırdı. Tanrı, beterinden sakınsın; en kötü günlerden biriydi. Maçların hepsini izledim sonradan ve bu oyunun akışına aykırı bir şey var mı diye merak ettim, kuşku duydum. İzledikten sonra kanaat getirdim ki son derece net giden maçlar, saçmasapan bir kumpas."

"Yabancı sayısındaki artış Anadolu takımları için bir fırsat yarattı. Geçen seneden itibaren yabancı teknik direktörler artmaya başladı. Ekonominin yarattığı tahribat büyük takımlardaki yöneticilerin karar verme mekanizmalarını olumsuz etkiledi. Bunlar olunca takımlar arası bir yakınlaşması gerçekleşti. Aslında buraya geleceği kaçınılmaz bir gerçek. Bu şekilde devam ederse bunu kanıksayarak normal hale getireceğiz. Belki 7. şampiyon çıkacak. Belki büyük takımlardan bir tanesi küme düşmeyle ilgili sorun da yaşayacak.