Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttuANKARA'da hava sıcaklıklarının sıfırın altıda 8 dereceye kadar düşmesiyle, kentin simgelerinden olan Mogan Gölü buz tuttu.

Ankara'nın simgelerinden Mogan Gölü ve Kuğulu Park buz tuttu

ANKARA'da hava sıcaklıklarının sıfırın altıda 8 dereceye kadar düşmesiyle, kentin simgelerinden olan Mogan Gölü buz tuttu. Kuğulu Park'taki fıskiyelerden çıkan sular ise donarak peri bacalarını andıran görüntüleri andırdı.

Başkent'te etkili olan yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Kentin simgelerinden Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü de soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Gölde yaşayan ördekler ve karabataklar, donan gölde buldukları sulak alana sığındı.

Kentin merkezinde bulunan Kuğulu Park'taki süs havuzu ise soğuk havanın etkisiyle dondu. Gölde bulunan fıskiyelerden çıkan suların donmasıyla, boyları 3-4 metreyi bulan ve peri bacalarını andıran buz kütleleri oluştu. Havuzda yaşayan kuğular, donan havuzun üstünde kartpostallık görüntü oluşturdu.