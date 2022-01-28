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Akaryakıt zammı isyan ettirdi: Çaremiz kalmadı artık!

Edirne'de faaliyet gösteren kamyoncular artan maliyetler nedeniyle büyük sorun yaşadıklarını belirterek yük taşımacılığının durma noktasına geldiği uyarısını yaptı.

Kaynak : Cumhuriyet
Eklenme : 28 Ocak 2022 09:33
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Akaryakıt zammı isyan ettirdi: Çaremiz kalmadı artık!

Edirneli Kamyoncu esnafı, "Akaryakıta gelen zamlar belimizi büktü. Her gün gelen zamlardan müşterilerimizden zam istemeye bıktık" dedi. Nakliye şirketi sahibi Cüneyt Erginler, "Yüzde yüz zam geldiyse biz ancak yüzde 20-30 zam alabiliyoruz ve hep cebimizden gidiyor. Çaremiz kalmadı artık, batacağız, çalışırken batıyoruz" dedi.

Edirne'de yaşayan kamyoncular artan maliyetler nedeniyle ekonomik olarak büyük sorun yaşadıklarını belirtti.

Kamyoncular garajında bekleyen ve Türkiye'nin değişik illeri ile yurt dışı nakliye işi yapan 30 yıllık kamyoncu esnafı Şeref Kamberiz "Akaryakıta gelen zamlar belimizi büktü. Her gün gelen zamlardan müşterilerimizden zam istemeye bıktık. Bugün mazot 13 liraysa bir gün sonra 15 lira oluyor. Bu şekilde arabaların altına lastik alamayız. İşlerimiz durgun. Her gün zam zam zam. Nereye kadar gidecek bu? Allah bilir sonumuzu" diye konuştu.

Kamberiz, araçlarının İstanbul'da yaşanan kar yağışı nedeniyle 3 gündür yattığını ve yüklü olarak beklediğini de sözlerine ekledi.

'BATACAĞIZ, ÇALIŞIRKEN BATIYORUZ'

Uluslararası nakliye şirketi olan Cüneyt Erginler ise çalışarak battıklarını belirterek şöyle konuştu:

"30 yıla yakın nakliyecilik yapıyorum; yurt içi ve yurt dışına. Çok sıkıntılıyız. Mazot bundan üç ay önce 7 liraydı, şu anda 14 lirayı geçti. Bir lastik bir yıl önce 2 bin 600 liraydı şu anda 7 bin 200 lira. O da normal bir lastik. Kamyoncular arabalarının altına lastik alamaz durumdalar. Bu ekonomik sıkıntıdan dolayı fabrikalara her gün 7-8 araç yüklerken şu anda 2-3 araç gidiyoruz. Servislerimiz düştü. MTV'ye zam, mazota zam, sigortalara zam. Yani araç arıza yapsa en ufak arızanın maliyeti 6-7 bin lira. Parçalara gelen zam yüzde 50 değil yüzde 200-300 civarında. Biz müşterilerimizden zam alabiliyoruz ama gelen zamların karşılığını alamıyoruz. Yüzde yüz zam geldiyse biz ancak yüzde 20-30 zam alabiliyoruz ve hep cebimizden gidiyor. Çaremiz kalmadı artık, batacağız, çalışırken batıyoruz."

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