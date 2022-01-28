Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 13,6240 liradan, avro 15,1960 liradan güne başladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ocak 2022 09:46
İstanbul serbest piyasada dolar 13,6240 liradan, avro 15,1960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,6220 liradan alınan dolar 13,6240 liradan satılıyor. 15,1940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,1960 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2050 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız