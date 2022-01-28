Başakşehir, Salih Uçan'ı kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 10:36
Beşiktaş'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, bir diğer İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'e kiralandı.
Siyah-Beyazlı ekipte toplam 15 maçta şans bulan Salih Uçan, 548 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta gol veya asist katkısı yapamadı.
Daha fazla şans bulmak istediği Başakşehir'den kendisine gelen öneriyi kabul eden başarılı orta saha oyuncusu, kulübüyle de görüşerek transferi bizzat kendisi tamamladı.
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🏻 Hoş geldin @salihucan48 pic.twitter.com/U6XtBfNnfdİstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 28, 2022