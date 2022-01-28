Akaryakıta bir yılda 79 kez zam yapıldı! 4 liralık benzin 14 lira oldu

Doların yükselişiyle birlikte 2021 yılında benzin, motorin ve LPG'ye yağmur gibi zam geldi. Akaryakıt ürünlerine bir yılda tüm 79 kez zam yapıldı. 2021 yılında benzine 33, motorine 28, LPG'ye ise 18 kez zam yapıldı. Zamların bir kısmı doğrudan pompa fiyatına yansırken, bir kısmıysa Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılandı. İşte bir yılda benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamlar...

Benzin bir yılda 10 lira 38 kuruş zamlandı

EPGİS verilerine göre 2021 yılında benzine 33 kez zam yapıldı. Son zamlarla birlikte 14 lirayı aşan benzinin litre fiyatına bir yılda 10 lira 38 kuruş zam geldiği belirlendi.

Motorin 8 lira 78 kuruş zamlandı

Motorin fiyatlarına ise 2021'de 28 kez zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte bir yılda motorinin fiyatı toplamda 8 lira 78 kuruş zam görmüş oldu. Motorin şu anda 14.30 liradan satılıyor...

Geçen yıl pompa fiyatına yansıtılan, 1 liranın üstünde iki zam gören motorine sadece aralıkta 2 liranın üstünde zam yapıldı.

LPG 1 yılda 5 lira 98 kuruş zamlandı

Geçen yıl LPG ise 18 kez zam gördü. LPG'nin fiyatı toplamda 5 lira 98 kuruş artarken, zamların çoğu pompa fiyatına yansıdı. LPG ortalama 9.20 liradan satılıyor.

Benzin ve motorindekinden farklı olarak, LPG en çok zammı beş defa ile aralık değil kasım ayında gördü.

Eşel mobil adı verilen sistemle, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ÖTV'den otomatik şekilde karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması sağlanıyordu.

Ancak sistemin gücü artan fiyatlar nedeniyle geçen yıl sonuna doğru tükenmiş, akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı sıfırlanmıştı.