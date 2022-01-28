Soğuk havalarda araçlarınızın akülerine dikkat

Çameli'nde hayatı etkisi altına alan karlı havalar çoğu zaman araçları da olumsuz etkiliyor. Soğuk havada akü özellikle en çok etkilenen araç parçası oluyor. Araç sahiplerinin en çok merak ettiği "Kış aylarında akü bakımı nasıl olmalıdır" veya "Akü donar mı" gibi soruları Çameli'nde oto sanayide hizmet veren oto elektrikçileri konu hakkında bilgi verdi.

Kış aylarında, sıcaklıklar düşük olduğunda araç aküleri güç kaybetme eğilimindedir. Düşen hava sıcaklıklarının akü ve şarj basmaya olumsuz etkileri olduğunu belirten oto elektirik ustası Ramazan Kolyiğit "Çok soğuk havalarda akünün içindeki sıvının (elektrolit) donma riski vardır. Şarjı tam dolu bir akü eksi 70 derecede donarken tamamen boş bir akü eksi 5 derecede bile donabilir. Bu nedenle soğuk havalarda akünün şarjlı halde bulunması çok önemlidir" dedi.

Dikkat edilmediği takdirde çok soğuk havalarda akünün donma ihtimalinin her zaman bulunduğunu belirten Kolyiğit "Hava sıcaklığı düştükçe aküdeki kimyasal reaksiyon da yavaşlıyor. Tam şarjlı olan akünün donma derecesi eksi 50 ila eksi 70 arasında oluyor. Bu durumda şarjlı akülerin normal şartlarda donması pek mümkün olmuyor. Ancak şarjı yeterli olmayan akümülatörler deşarj seviyesine göre 0 ve eksi 20 derece arasında dahi donabiliyor. Bu nedenle soğuk havalarda akünün şarjının tam olmasına dikkat etmek gerekiyor. Sıcaklığın düşmesiyle yağın vizkozitesi de değişiyor ve yağ akışkanlığını kaybediyor. Bu durum motorun çalışma süresini uzatıyor ve aküden daha fazla güç çekiliyor. Tüm bu problemlerin önüne geçmek için aracın belli aralıklarla çalıştırılması gerekiyor" diye konuştu.

Soğuk havada akü çalıştıramamanın yani akü marş basmama durumunun en temel nedeni olduğunu belirten Kolyiğit : "Kış aylarının getirdiği soğuk havayla aracın marş akımına olan ihtiyacının artması, akü enerjisinin azalması oluyor. Araç ve akü üreticileri akü tasarımını yaparken aracın ilk marş akımındaki değerin 2 katı fazla değerindeki aküyü seçerek bu durumun önüne geçmeye çalışıyor. Araç sahiplerinin de kış aylarına girmeden akülerinin yüzde 100'e yakın seviyelerde olup olmadığını kontrol ettirmeleri gerekiyor. Kış aylarında akü bakımı için akünün elektrolit yoğunluğu ya da durgun voltajı ölçülerek akünün dolu olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmak oldukça önemli oluyor. Akümülatörün durgun voltajı 12,40Volt ve daha altında ise doluluk oranı da yüzde 75 ve altı seviyelerinde bulunuyor. Bu durumda akünün mutlaka redresör şarjı işlemi yapılarak yüzde 100 seviyesine çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.