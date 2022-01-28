ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 9 milyona yaklaştı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, geçen yıl düzenledikleri sınavlara toplam 8 milyon 763 bin 64 adayın katıldığını, kamu kurum ve kuruluşları için 37 merkezi yerleştirme işlemi yapıldığını bildirdi.

Aygün, ÖSYM'nin 2021'de yaptığı sınav verilerine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

ÖSYM olarak tüm çalışmaları, bilimsel yöntemler doğrultusunda planladıklarını, geçerli, güvenilir, adil ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullandıklarını anlatan Aygün, "ÖSYM, Türkiye genelinde il ve ilçelerde, 13 bin 418 başvuru merkezi, 204 sınav koordinatörlüğü ve 6 bin adayın aynı anda sınava alındığı elektronik sınav merkezleri ile 'herkes için her yerde' anlayışını yerine getirmeyi amaç edinmiş bir kurum." dedi.

Geçen yıl takvimlerinde yer alan 56 sınavın düzenlendiğini bildiren Aygün, "Bu sınavlarda toplam 223 test, testlerde toplam 11 bin 355 soru kullanıldı. Geçen yıl, soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 1783 akademisyen görev aldı." bilgisini verdi.

Halis Aygün, "ÖSYM olarak kamu kurum ve kuruluşları için geçen yıl 37 merkezi yerleştirme işlem yaptık. 2021 yılında yapılan sınavlara toplam 8 milyon 763 bin 64 aday katıldı. Geçen yıl sınav takvimimizde yer alan sınavlara toplam 25 bin 582 engelli aday başvuru yaptı." diye konuştu.

- e-Sınavlara yaklaşık 50 bin aday girdi

Ankara, İstanbul, İzmir ve 2021 yılında açılan Adana e-Sınav merkezlerinde Elektronik Yabancı Dil Sınavlarını (e-YDS) gerçekleştirdiklerini dile getiren Aygün, geçen yıl 10 farklı dilde 19 e-Sınav yapıldığını ifade ederek "Yaptığımız e-Sınavlara giren aday sayımız 47 bin 864 oldu." bilgisini paylaştı.

Geçen yılki sınavlarda toplam 902 bin 931 salon başkanı ve gözetmenin, 31 bin 120 bina sınav sorumlusunun, 23 bin 939 bina cihaz (kamera) görevlisinin, 10 bin 209 engelli salon görevlisinin (okuyucu, işaretleyici) görev yaptığını belirten Aygün, sınav verilerine ilişkin şöyle konuştu:

"Bu sınavlarda 16 bin 78 şehir içi ve şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Toplam 17 bin 133 nakil kuryesi ve 3 bin 782 sınav evrakı koruma görevlisi, 3 bin 888 nüfus müdürlüğü görevlisi, 127 bin 359 emniyet görevlisi, 3 bin 803 cezaevi görevlisi ve 2 bin 75 cezaevi öğretmeni görev aldı. Dolayısıyla 2021 yılında gerçekleştirilen sınavlarda toplam 1 milyon 377 bin 487 kişi görev almış oldu. En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav toplam 772 bin 661 kişinin görev yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Geçen yılki sınav uygulamalarında 30 bin 820 sınav binası, 496 bin 830 sınav salonu kullanıldı. 2021 yılında sınav takvimimizde yer alan sınavlarda toplam 8 milyon 768 bin 664 kırtasiye seti dağıtıldı. Geçen yılki sınavlarda 10 milyon 266 bin 149 maske, 45 bin 508 litre dezenfektan, 10 milyon 266 bin 149 dezenfektan mendil, 2 milyon 476 bin 594 eldiven, 64 bin 903 siperlik ve 61 bin 908 tek kullanımlık önlük kullanıldı."

- e-YÖKDİL'i 14 Mayıs'ta yapıyoruz ve dört beceriyi ölçen yabancı dil sınavı hazırlıkları son aşamada

ÖSYM olarak sınav süreçlerinin iyileştirilmesi için pek çok çalışma yürüttüklerini belirterek, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini dile getiren Aygün, YÖKDİL'i basılı yapmaya devam ederken aynı zamanda ilk kez elektronik ortamda (e-YÖKDİL) 14 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört beceriyi dijital ortamda ölçen yabancı dil sınavı hazırlıklarının devam ettiğini, bu sınavın yerli yazılımla yapılması çalışmalarında sona geldiklerini de açıkladı.