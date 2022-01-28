Gençler için tehlike çanları çalıyor: Evde estetik akımına uyarı

Kimisi bu akıma 'Kylie Jenner'ın dudakları' akımı diyor, kimisiyse kamera karşısına geçip gençlere 'evde estetik' tavsiyelerinde bulunuyor.

Akım için çekilen videoların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

BURUN KÜÇÜLTME TAKTİĞİ BİLE VERİLİYOR

Gençler şişe gibi materyaller ile dudaklarına vakum etkisi yaratarak, 'botox' yaptırmış gibi videolar paylaşıyor.

Buna benzer estetik uygulamalarının nasıl yapıldığı da videolarla gösteriliyor.

Bazısı ise kamera karşısına geçip burnunu evde nasıl kaşıklar ile sıkıştırarak küçülttüğünü anlatıyor.

KALICI HASAR TEHLİKESİ

Uzmanlara göre de bu tarz işlemler kalıcı hasar bırakabilir.

Videolardaki işlemler, nekroza yani dokuların ölümüne kadar yol açabilir.

"DUDAK ÇEVRESİNDE KAN DOLAŞIMINI BOZAR"

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan, "Ben sosyal medyada bir iki kez izledim açıkçası. Komiklik olsun diye yapılıyorsa, komik bile bulmadım. Bu videolardaki işlemleri doku açısından düşündüğümde o yapılanlar tümüyle dokuya zarar vermek. Dudağın o şekilde vakumla çekilmesi bir kere dudak çevresi dolaşımını bozar, dolaşımı bozduğu gibi ödem oluşturur. Dudakla burun arasındaki mesafeyi uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırır. Uhu gibi yabancı cisimlerle yapıştırma, yabancı cisim zaten. Deriden de emilen şeyler bunlar." dedi

"KAŞIKLA BURNU SIKARAK BURUN İNCELMESİ OLAMAZ"

Dr. Perçin Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur. Kalıcı hasarlar oluşur, dokular beslenmez. Dudakta böyle bir şey uzun süre tutularsa, dudak nekrozları oluşur. Nekroz, doku ölümüdür. Kaşıkla burnu sıkarak burun incelmesi olamaz burun çünkü sadece kıkırdak değil aynı zamanda kemik tabanı olan bir organ. Dokuya zarar verecek her türlü uygulama zararlı." diye konuştu.

"ŞU ANDAKİ AKIM ÇOK TEHLİKELİ"

Estetisyen Şebnem Demir ise "Şu andaki akım çok tehlikeli. Neler yapıyor gençler, yapışkanlarla Fransız dudak için dudaklarını yapıştırıyorlar. İnanılmaz bir akım var. Bu akımın içinde en çok dikkat çeken olumsuz yönde dikkat çekmekten bahsediyorum. Kalın dudaklara sahip olmak için şişeyle, bardakla vakumlayanlar var dudaklarını. Dudaklarını bu vakum etkisiyle büyütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmiyor. Çatallarla kaşıklarla bıçaklarla her gün düzenli olarak çene altını deforme edip sivriltmeye çalışan gençler var ve bu bir akım haline geldi. Diğer gençler de bunlara özenip bunları evlerinde deneyimliyor." dedi.

"EVDE BU İŞLEMLERİ YAPAMAZSINIZ"

Demir, "Kendi kliniklerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, koronavirüs döneminde çok daha fazla danışan bize gelmeye başladı çünkü kendinden mutlu değildi. Zoom uygulamasında kendilerini gördükleri için danışanlar kendilerini beğenmemeye başladı. Koronavirüs döneminde her şeyi evde yapmaya o kadar alıştık ki alanında uzman olmayan birçok kişi evde şunu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz gibi tavsiyeler vermeye başladı. O kadar çok kişi uzman kesildi ki herkes de bu işin kolayına alıştığı için bunları evde deneyimlemeye başladı. Kısaca siz evde 'botox' yapamazsınız mümkün değil, bunun bedelini canınızla ödersiniz. Burnunuzu sivriltemezsiniz. Evde Fransız dudağını yapıştırıcılarla yapamazsınız. Bu gibi işlemleri yapmak istiyorsanız geçeceğiniz yol kliniklerin veya uzman doktorların eli olabilir." şeklinde konuştu.