Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ocak 2022 11:51
Hıdırbaba Mahallesi'ndeki Beşoluk mevkisinde F.Ç'nin kullandığı 09 E 4855 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta yolcu olarak bulunan Günnur Şimşek (57) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü F.Ç, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız