Kar, çayda kalite ve verimi artıracak

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bu yıl karın çay üzerinde daha fazla kalacağını düşündüklerini, böylece çay filizi ve kalitenin artacağını ifade etti.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da çaylık alanların karla kaplı olduğunu, bu durumun çay için büyük bir berekete dönüşeceğini belirtti.

Çayın üzerinde biriken karın yağmur gibi direkt değil damla damla akarak toprakla buluştuğuna işaret eden Alim, "Böylece akan su, toprağı yıkayıp gitmiyor, sertleşen toprağı yumuşatıyor. Filizler daha sağlıklı geliştiği gibi çay hasadında bol verimi de beraberinde getiriyor. Bu yıl çayın üzerindeki karın daha fazla kalacağını düşünürsek, yaş çay kampanyasında çay filizi ve kalite artacak. Kar altındaki çayımız bu sezon daha kaliteli, verimli ve bereketli olacak. Kar bir esaret değil tam tersine bir bereket anlamında etkili olacak." ifadelerini kullandı.

Alim, dünyada kuzey iklim kuşağında tek çay üretilen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sıcak iklim kuşaklarında olduğu gibi çaylık alanlarda haşere mücadelesine gerek kalmıyor. Dünyada haşereyle mücadele edilmeksizin üretilen tek çay Türk çayıdır. Çayın üzerine kar yağması ve uzun süre kalmasıyla herhangi bir haşerenin barınma şansı olmuyor. Bu anlamda hasat zamanında herhangi bir kimyasala gerek kalmadan haşereden uzak sağlıklı bir çay yetişiyor."

Kovid-19 salgını nedeniyle doğal ürünlere yönelimin arttığına dikkati çeken Alim, "Pandemi döneminde doğal ve sağlıklı çayımız daha fazla tüketildi. Bu tüketimin dünyada da artırılması için uluslararası pazarlarda çalışmalar yürütüyoruz." bilgisini verdi.