İstanbul'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü
İstanbul'da, bindikleri ticari takside arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ocak 2022 12:48
Pendik'te dün, Ramazan S, bindikleri ticari takside tartıştığı Nermin Celep'i (44) bıçakladıktan sonra, araçtan inerek kaçtı.
Taksi sürücüsünün hastaneye götürdüğü ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan Ramazan S. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız