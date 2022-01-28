TBMM Başkanı Şentop'tan, kabulünün 102. yıl dönümünde Misakımilli mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Misakımilli'nin kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ocak 2022 12:59
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin istiklal ve istikbalinin kuruluşunun resmi belgesi Misakımilli, milli hedeflerin manifestosudur. 102 yıl önce yapılan milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız." ifadelerine yer verdi.
Şentop, Meclis-i Mebusan'ın kahraman mensuplarını rahmet ve minnetle andı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız