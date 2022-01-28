BETAM: İstanbul'da yıllık kira artış oranı yüzde 84.6 oldu

Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
15 bin öğretmen atamasında, 'tarih' belli oldu
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
'Bu eser Sağlık Bilimleri Üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendirecek'
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Memur maaş farkları hesaplara yatmaya başladı!
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Kanser tedavisi gören aile hekimi, koronavirüsten öldü
Üst görevlere atanmada toplu sözleşme sürprizi!
Üst görevlere atanmada toplu sözleşme sürprizi!
Konya Şehir Hastanesinde 3 sağlık çalışanı, hasta yakınlarınca darbedildi
Konya Şehir Hastanesinde 3 sağlık çalışanı, hasta yakınlarınca darbedildi
Altının düşüşü devam ediyor, gram altın 785 lira
Altının düşüşü devam ediyor, gram altın 785 lira
ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 9 milyona yaklaştı
ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 9 milyona yaklaştı
PKK'nın özel kuvvet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın özel kuvvet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu
Bakanlık, vergi dilimi nedeniyle maaşların ne kadar azalacağını açıkladı
Bakanlık, vergi dilimi nedeniyle maaşların ne kadar azalacağını açıkladı
EPDK, 2022 doğalgaz tüketim tahminini belirledi
EPDK, 2022 doğalgaz tüketim tahminini belirledi
Asgari ücrette merak edilen istisna netleşti
Asgari ücrette merak edilen istisna netleşti
En çok işçi hangi sendikada yer alıyor? Bakanlık liste yayımladı
En çok işçi hangi sendikada yer alıyor? Bakanlık liste yayımladı
3 Kamu kurumu 196 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 196 personel almak için ilana çıktı
Antalya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Antalya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Genç çift traktör kazasında hayatını kaybetti
Genç çift traktör kazasında hayatını kaybetti
Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi
Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler
Üç ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Üç ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Bakanlık uyardı: Dolandırıcılar paranızın ve kişisel bilgilerinizin peşinde
Bakanlık uyardı: Dolandırıcılar paranızın ve kişisel bilgilerinizin peşinde
Kadın girişimci, kamu binasını istihdam kapısına dönüştürdü
Kadın girişimci, kamu binasını istihdam kapısına dönüştürdü
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BETAM: İstanbul'da yıllık kira artış oranı yüzde 84.6 oldu

BETAM, İstanbul'da yıllık kira artış oranı yüzde 84.6, Ankara'da yüzde 62.6 olduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 13:32
Yazdır
BETAM: İstanbul'da yıllık kira artış oranı yüzde 84.6 oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), kiralık konut talebinin düştüğünü açıkladı.

BETAM'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı aralıkta yüzde 68.7 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 26 TL'ye yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 84.6, Ankara'da yüzde 62.6 ve İzmir'de yüzde 56 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 40 TL, Ankara'da 18 TL, İzmir'de ise 26 TL oldu.

Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullandığımız kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz aya göre hem ülke genelinde hem üç büyükşehirde düşüş kaydetti.

Ankara'nın ilçelerindeki kira fiyatı artış oranları en yüksek artışın Gölbaşı'nda (yüzde 98,6), en düşük satış fiyatı artışın ise Polatlı'da (yüzde 31.4) olduğunu gösterdi.

Çankaya (yüzde 74.4), Yenimahalle (yüzde 68.1) ve Etimesgut (yüzde 66.7) en yüksek kira fiyatı artışlarının hesaplandığı ilçeler olurken, Akyurt (yüzde 44.7), Sincan (yüzde 41.8) ve Çubuk (yüzde 36.4) en düşük kira fiyatı artışlarının görüldüğü ilçeler oldu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Uzmanından icradan araç alma tüyoları
Uzmanından icradan araç alma tüyoları
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Merkez Bankası'ndan dezenflasyon hamlesi Liralaşma stratejisi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2021'de yükseldi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2021'de yükseldi
MKK, borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı
MKK, borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranlarını yayınlamaya başladı
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak
Tesla'nın şarj istasyonuyla elektrikli araçlar için Avrupa'ya köprü olacak

Bu Habere Tepkiniz

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi alımında kişiye özel çalışma alanı yazıldığı için yazılı sınava 1 kişi girecek!
MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

MEB, toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını 13 maddede açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 6. dönem toplu sözleşmenin nasıl uygulanacağını açıklayan resmi yazısını 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Üniversiteler tarafından bir yılda ortalama 10 bin akademik kadro ilanı yapılmaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak başvurularda elektronik başvuru yöntemi daha fazla gecikmeden şart olmalı!
MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB'den üç hususta ek ders görüş yazısı

MEB; Halk eğitimi merkezlerinde açılan kursların kar yağışı nedeniyle tatil edildiği günlerdeki ek ders ücretleri ödenir mi? Rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenir mi? Uzaktan Eğitim Yoluyla Gerçekleştirilen Mesleki Çalışmalara Katılmayan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir Mi? sorularını cevaplandırdı
SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

SGK'nın MEB'e kestiği idari para cezası Danıştay'dan döndü

Danıştay 10. Dairesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 57.476 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

AYM, eşin HAGB'sinde dolayı POMEM'den çıkarılmayı haksız buldu

Anayasa Mahkemesi, eşi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararından dolayı POMEM'den çıkarılan öğrencinin açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idare tarafından geri alınabilir mi?

Kesinleşen disiplin cezası idarenin tek yönlü iradesi ile geri alınamaz
300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!

Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!

Kastamonu Üniversitesi, Şef kadroları için sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele 100 tam puan vererek yazılı sınav puanlarına göre atanmalarına imkan tanımıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Mahkum 8. Bölüm Fragmanı

Mahkum 8. Bölüm Fragmanı

Mahkum dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Mahkum'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Mahkum 3 Şubat 2022 Perşembe akşamı FOX'ta... İşte Mahkum dizisinin yeni fragman
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?

Yeni araştırma: İlk corona virüs vakası Avrupa'da mıydı?

Norveç'teki araştırmacılar, ilk resmi teşhis konmadan önce Covid-19'un Avrupa'da ve dünyada yaygın olduğunu açıkladı. Oslo yakınlarındaki Akershus Üniversite Hastanesi'ndeki bilim insanları, 12 Aralık 2019'da hamile bir kadından alınan kan örneğinde pozitif corona virüs sonucu tespit ettiklerini duyurdu.