18 günlük eşini başından vuran polis: Ben şerefli Türk polisiyim, iftira attılar

Ankara'da, intihar ettiğini söylediği 18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ı tabancayla başından vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla hakkında 75 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan polis memuru Müslüm Aktaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Aktaş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada çiftin komşularının tanık olarak dinlenilmesinin ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına celse arasında dosyaya sunduğu mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu.

Mütalaasını tekrarlayan savcı, Aktaş'ın, olay günü tartıştığı eşiyle zorla birlikte olduğunu ardından da beylik tabancasıyla başına hedef alarak eşine ateş ettiğini belirterek, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından ceza talep etti. Savcı, sanığın, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraatini istedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Müslüm Aktaş, suçsuz olduğunu, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Masum olduğunu savunan Aktaş, "Vatan sevgisiyle görevini yapan namuslu ve şerefli bir Türk polisiyim. Bana her türlü iftirayı attılar. Sevgi, sadece bana değil, her zaman yakın komşulara karşı da saldırgan bir tutum sergiledi. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, avukatın talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Sevginur Aktaş, Keçiören'deki evinde 13 Eylül 2020'de tabancayla başından vurularak yaralanmış bulunmuştu.

Hastaneye kaldırılan kadın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söylemişti. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmişti.

Olayın ardından eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aktaş hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs", "cinsel saldırı", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.