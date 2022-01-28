Özel çalışma alanı yazıldığı için sınava bir kişi girecek

Marmara Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2021 tarihli 7 sıra sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan; Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi alımında; "Cumhuriyet Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, aynı alanda Doktora yapıyor olmak, SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ASKERİ İLİŞKİLER KONUSUNDA ÇALIŞIYOR OLMAK." şartı aranmıştır.

İlgili üniversite tarafından ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına baktığımızda; bahsi geçen araştırma görevlisi kadrosuna toplam dört kişinin başvurduğu, üç kişinin ilanda aranan şartları karşılamadığı ve bundan dolayı 2 Şubat 2022 günü yapılacak olan yazılı sınava sadece bir adayın gireceğini görüyoruz.

Bilindiği üzere, araştırma görevlisi alım usullerini düzenleyen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." hükmü yer almaktadır.

Anılan düzenlemeyle; asgari ALES ve yabancı dil puan şartını sağlayarak, bir yandan lisansüstü eğitimine devam eden herkesin alanlarıyla ilgili ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları amaçlanmaktadır.

Ne yazık ki Marmara Üniversitesinin ilanında "SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ASKERİ İLİŞKİLER KONUSUNDA ÇALIŞIYOR OLMAK" gibi oldukça sınırlandırıcı bir alan kriterinin yer alması, bu alanda belki yüzlerce doktora yapan öğrenci olmasına rağmen sınava 1 kişinin girmesine neden olmuştur.

Daha önceki yazılarımızda da bu ifadeyi kullanmıştık. Araştırma görevlisi kadroları, akademik kariyerin ilk basamağı, öğretim üyesi kadrolarının da kaynağını oluşturmaktadır. Daha ilk basamakta bu yola baş koymuş insanların önlerine spesifik çalışma alanlarıyla engel koyulması halinde bu ülkede akademik liyakat gibi iddialı hedefler koymak tam bir hayal ürünüdür.

Bu itibarla, eski Marmara Üniversitesi Rektörü yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR'ın akademik liyakat gibi bir hedefi varsa önce eski üniversitesinden başlamasının çok isabetli bir adım olacağını dikkatlerine sunmak isteriz!