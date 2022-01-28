Büyükşehir Belediyesi'nden işçiye yüzde 63.07 oranında zam

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 3 bin 501 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Büyükşehir Belediyesinde en düşük işçi maaşına yüzde 63.07 oranında zam yapıldı. Böylelikle en düşük işçi maaşı 5 bin 128 TL olarak belirlendi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen törende iş sözleşmesine imzaları Başkan Dr. Osman Gürün ve sendika başkanı Uzay Kocabaş attı.

3 bin 501 işçiyi kapsayan sözleşmeye göre en düşük işçi maaşına yüzde 63.07 oranında zam yapılarak 5 bin 128 TL olarak belirlendi. Ortalama zam oranı ise yüzde 53.26 oldu. 3 yılı kapsayan sözleşme kapsamında 2023 yılında günlük ücretlere TÜFE oranında zam +48 ikramiye, 2024 yılında ise TÜFE +60 ikramiye olarak belirlendi.

YAPABİLECEĞİMİZ EN YÜKSEK ZAM ORANINI YAPMAYA ÇALIŞTIK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir belediyesinin bir aile olduğunu ve ailenin en önemli fertlerinin emekçiler olduğunu söyledi. Başkan Gürün, bütçeye oranla verilebilecek en yüksek zammı vermeye çalıştıklarını ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için gayret sarf ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim amacımız çalışanımızı mutsuz etmemek ve koşullar içerisinde en iyi rakamı vermektir. Biz bir kurumuz ve asıl görevimiz vatandaşa hizmet ederek refahını arttırmaktır. Yaşanan enflasyonla, ekonomik politikaların ülkeyi sıkıntıya sokması nedeniyle olağanüstü bir gelir azalması yaşandı. Biz de gerçek enflasyonu inceleyerek çalışanlarımızın bu enflasyon karşısında ezilmemesini sağlamaya çalışıyoruz.

Samimiyetle söylüyorum verebileceğimizin en üst noktasını verdik. Türkiye'nin bu şartlarında önemli bir katkı yaptığımızı düşünüyorum. Tüm bu oranları belirlerken yaptıkları işin durumuna göre, çalışanlar arasındaki dengesizliği de gidermeye çalıştık. Bizim asıl patronumuz Muğla halkı. O nedenle hizmetlerimizde en ufak bir aksamanın olmaması gerekiyor. Bu bağlamda çalışanlarımızın bu güne kadar verdiği emekler nedeniyle çok teşekkür eder, sözleşmenin herkese hayırlı olmasını dilerim."