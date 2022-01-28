Meteoroloji duyurdu: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
Meteoroloji'nin verilerine göre, hava sıcaklıkları iç kesimlerde artacak, Marmara'da ise mevsim normallerinde seyredecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 15:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindirici haber geldi. Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor.
Yarın ve hafta sonu hava sıcaklığı artacak. Batı'da mevsim normallerine yaklaşacak. İstanbul'da ise kar beklenmiyor.
MGM'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "29 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında olacağı ve diğer yerlerde de mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.
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Haftalık Hava DurumuMeteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 28, 2022
(29 Ocak - 4 Şubat 2022)
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmarada mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/SA2iBbBZCv