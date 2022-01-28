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Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı: Şifrenizi değiştirin

Ünlü pizza firması müşterilerimize ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla ilgili uyarıda bulundu. Firma müşterilerinden şifrelerini değiştirmesini isterken savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ocak 2022 17:39
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Domino's Pizza, müşterilerine uyarıda bulundu. Firma müşterilerine bir e-posta göndererek internet üzerinden sipariş için şifrelerini değiştirmesini istedi. Firma uyarısında güçlü şifre kullanılmasını isteyerek, "Mevcut şifreniz ile giriş yapmaya çalıştığınızda hata uyarısı alacağınız için şifrenizi değiştirmek suretiyle siparişinizi verebilirsiniz. Aynı şifreyi başka internet siteleri için kullanıyor iseniz söz konusu internet sitelerinde de şifrenizi değiştirmenizi, yeni şifrenizin güçlü bir karakter dizisinden oluşmasını, kişisel bilgilerinizi talep eden veya bir internet sitesine yönlendiren yazışmalara karşı dikkatli olmanızı, bilinmeyen e-posta adreslerinden gelen linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz" açıklamasında bulundu.

Diğer yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "Şirketimiz, tarafımıza gelen bir e-posta ile müşterilerimize ait kişisel verilere erişildiği iddiasıyla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tehdit edilmiştir. Bu çerçevede kamuoyunu bilgilendirmemiz gereği hasıl olmuştur. Tehdit içeren söz konusu e-postanın ardından detaylı incelemeler şirketimiz tarafından derhal başlatılmış, teknik kontroller sağlanmış, teknik ve idari tüm tedbirler alınmış ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna gerekli bildirimler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak suretiyle hukuki süreç başlatılmıştır. Bu noktada önemle vurgulamak isteriz ki kurumumuz; finansal bilgileri içeren herhangi bir kredi kartı verisi tutmamaktadır ve finansal verilere erişim söz konusu değildir.

"MARKALAR VERİLERİN EMANETÇİSİDİR"

Siber Güvenlik ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, internet üzerinden alışverişlerle ilgili firmalar ile vatandaşlara uyarıda bulundu.

Dr. Nabat Garakhanova, sanal alışveriş firmalarının siber güvenlik konusuna yatırım yaptırması gerektiğine dikkat çekerek, "Markaların ciddi anlamda siber güvenlik çalışması gerekiyor. Büyük şirketlerin artık bir siber güvenlik departmanı olması gerekiyor, 'ben yazılımı bir kez güncelledim, oldu bitti' ile bitmiyor. Sizin güncelleştirdiğiniz kadar aynı zamanda hacker'lar ve kötü niyetli yazılımcılar gelişiyorlar ve size saldırılıyor. Farklı farklı yazılımlar var, sizin üzerinizden değil de, herhangi bir çalışanınızın bir kablosuz internet üzerinden e-postasına bakmasıyla, şirket hesabına bakmasıyla bile dev bir şirketin verisine ulaşabilir. O kadar ince nüanslar söz konusu. Burada ciddi anlamda siber güvenlik kavramını benimsemek gerekiyor, bir marka olarak benimsenmesi gerekiyor. Markanın sürekli olarak bununla ilgili hem yatırım yapması gerekiyor ve hayatının bir parçası olması gerekiyor. Geçen sene bir banka söz konusuydu, şimdi bir yemek firması ve bunu sürekli duyacağız. Siber üzerindeki yatırımların sürekli geliştirilmesi gerekiyor çünkü veriye sahip olanlar sahip değildirler emanetçidirler. Markalar verilerin emanetçisidir. Bu veri emanetini doğru koruması gerekiyor, bunun için kapılarını dikkatli kapatmaları gerekiyor, yeni kilitler oluşturması gerekiyor ki müşteriler onlara güvensinler" dedi

"KÜÇÜK MESAFELİ SÖZLEŞMELERİ OKUYUN''

Garakhanova, sanal alışveriş yapanları ise uyararak, "Sitelerdeki her şeye dikkatli bakmanız gerekiyor, bir tane küçük harf, sonundaki com, org, net uzantıları, bunların hepsine dikkat edilmesi gerekiyor. Son zamanlarda 'sanal cüzdan' dediğimiz sanal kart yani kredi kartından ziyade sanal sitelerin büyük pazar yerlerinde sanal cüzdan yeri var. Siz oraya paranızı yüklüyorsunuz, o cüzdanın içinde hareket edebiliyorsunuz, bu sizi daha güvenceye alıyor. Veriye sahip olan onun sahibi değil, emanetçisidir. O veriyi hiçbir şekilde üçüncü kişiye kullandıramaz ya da çaldıramaz, sorumluluk ona ait. Kullanıcılar bununla ilgili işlem yapabilir, şikayetçi olabilir. Üç tane çok basit adım yapmaları gerekiyor; siteyi kontrol etsinler lütfen, arka planda kime ait olduğuna, ne olduğuna dikkatli baksınlar, alacakları ürünleri karşılaştırsınlar arama motorlarında bunlar mevcut ve üçüncü olarak da imzalayacakları mesafeli sözleşmeleri iki tane hızlı tık atarak gitmesinler, aslında orada bütün bilgiler mevcut. Siz kendi verilerinizi kime nasıl verdiğinizi orada görüyorsunuz. O küçük mesafeli sözleşmeleri okuyun" diye konuştu.

"ADRESİMİZ, TELEFONUMUZ HERKESTE"

Vatandaşlar ise bazı sitelere güvendiklerini bazılarına ise güvenmediklerini ifade ettiler.

Deniz Baran, "Ben genel olarak güvenli buluyorum. Yüzde 100 güvenli bulmasam da salgında sonra dijital hayata geçiş yaptığımız için alışkanlık oldu. Bir şekilde güvenip gibi davranıp alışverişe devam ediyorum. Duyduğumuz zaman böyle haberleri endişeleniyoruz ama hayat pratiği için online alışverişte çok da bir etki yaratmıyor, kararımızı değiştirmiyor. Sağladığı ciddi kolaylıklar var online alışverişin. Daha güvenli bir yöntem olduğu zaman onu tabi ki kullanıyoruz" dedi.

Hülya Ustaosmanoğlu ise, "Yemek siparişi veriyoruz, hem çalışıp hem yemek yapmak zor oluyor. Her şeyimiz herkesin elinde diye düşünüyoruz artık. Güvenli bulmuyoruz, özellikle kredi kartlarını hiçbir şekilde tanımlamıyoruz böyle platformlara, ne kadarını yapabilirsek. Ama adresimiz, telefonumuz herkeste var gibi artık" şeklinde konuştu.

Semra Aker de, "Ben bir şeye dokunarak almak istiyorum, görerek, deneyerek, Bir çok arkadaşım online alışveriş yapıyor, bugüne kadar da bir problem duymadım kimseden. Ben birkaç kez yaptım sadece, çok az" şeklinde konuştu.

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