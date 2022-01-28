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5 aylık hamile İrem Bahçe cinayetinde yeni detaylar

Mersin'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu, 7 yakınının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifadesine başvurulan cinayet büro polisi M.Y., Mehmet Ali Bahçe'nin, kardeşinin mezarının fotoğrafını görünce suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ocak 2022 18:36
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5 aylık hamile İrem Bahçe cinayetinde yeni detaylar

Olay, 7 Kasım 2019'da Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile olan İrem, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Polisin çapraz sorguya aldığı aile fertleri, çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım (48), anne Saadet (54), ağabeyler Vedat (22) ve Mehmet Ali (20) ile amcalar Mehmet Veyis (33), İbrahim (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi.

KARDEŞİ İTİRAF ETTİ

7 şüpheli, ilk başta, İrem'in, babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabey Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak, itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İrem Bahçe'nin anne ve babası ile 2 ağabeyi hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan amca Mehmet Bahçe, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İFADELERİ ALAN POLİSLER DİNLENDİ

Davanın 6'ncı duruşması 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada aileyi sorgulayan ve sanıklar tarafından 'kötü muamele gördükleri' gerekçesiyle şikayet edilen cinayet şubede görevli iki polis memuru da dinlendi.

'İFADELERİ AVUKAT EŞLİĞİNDE ALDIK'

Kötü muamele iddiasını reddeden polis memuru A.E., "Sanıkları olaydan önce tanımıyordum. Olay ilk intihar olarak geldi. Kızın elinde swap örneği çıkmayınca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattık. Şüphelileri memleketlerinde gözaltına alıp Mersin'e getirdik. Mersin'de avukat eşliğinde ifadelerini aldık. Ne söyledilerse onu yazdık. Hiçbir şekilde kötü muamele ya da hakaret uygulamadık" dedi.

'İREM'İN MEZARINI KİMSE ZİYARET ETMEMİŞ'

Polis memuru M.Y. ise, "Sanıkları soruşturma ile tanıdım, öncesinde tanışıklığım yoktur. Olay ilk başta intihar olarak geldi ancak savcılığın talimatıyla dosyayı biz ele aldık. Kızın elinde swap örneği çıkmayınca aile bireylerini şüpheli sıfatıyla gözaltına alıp Mersin'e getirdik. Avukat gözetiminde ifadelerini aldık. Sanık Mehmet Ali Bahçe, olayı anlatarak itiraf etti. Şanlıurfa'da kızın mezarını gidip fotoğrafladık. Mezara kimse gitmemiş. Kardeşinin mezarını gösterince Mehmet Ali ağlamaya başladı. Kardeşini öldürdüğü için pişmandı. Hiçbir şekilde şiddet ya da baskı uygulamadık. Her şeyi kanuna uygun yaptık" diye konuştu.

Mahkeme, şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.

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