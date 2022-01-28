Köpekten kaçarken kamyonet çarptı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde köpeğin üzerine koşmasından korkarak yola kaçan kişi, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ocak 2022 20:28
İsmail Dayı Caddesi'nde yürürken aniden önüne çıkan ve üzerine gelen köpekten korkarak kontrolsüz yola koşan A.O.T'ye (25), T.K. idaresindeki 43 ABT 145 plakalı kamyonet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.O.T, Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köpeğin kovalaması ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız