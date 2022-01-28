Zabıtaya kızıp kendini yakan kömürcünün oğlu dava açtı

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda 63 yaşındaki seyyar mangal kömürü satıcısı Süleyman Ekici, zabıtalara kızarak üzerine benzin döküp yakmış, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Babalarının asla kendi canına kıyacak bir insan olmadığını belirten kömürcünün çocukları" sorumlusu kim ise hesap verecek'' diyerek suç duyurusunda bulundu.

Merhumun oğlu Nuri Ekici "Babamın ölümünden kimler sorumlusu ise hepsinden şikayetçi olduk, tabi hiç bir ceza babamı geri getirmeyecek, başka canlar yanmasın. Avukatımız Eren Bey yasal işlemleri başlattı. Bundan sonrasını o çözecek" dedi.

Ailenin Avukatı Eren Mert "Sürecin en başından bu yana takip ediyorduk, çok acı çok üzücü bir durum. İhmal sonucu taksirle adam öldürmek suçlamalarından davamızı belediyeye karşı açtık. Yargı sürecinin başlamasını bekliyoruz" şeklinde konuşarak iddialarını destekleyen delillerinin her gün ortaya çıktığını bunları ilerleyen süreçte paylaşacaklarını belirtti.

Avukat Eren Mert ayrıca arsa sahibi Osman Tuğcu hakkında da suç duyurusunda bulunduklarının da bilgisini verdi.