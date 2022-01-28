Sitelerde kar temizliği krizi: Ek aidat istenebilir mi?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında yollar ve caddeler temizlendi ama çoğu site bu çalışmalardan mahrum kaldı.

Site sakinlerinin her ay ödedikleri aidatlar kapsamında temizlik giderleri de karşılanıyor.

Kar temizliğine ek aidat istenebilir mi?

Peki yönetimler, kar temizliği gibi büyük çalışmalar için ek aidat talebinde bulunabilir mi?

Uzmanlara göre site yönetimlerinin böylesi sorunlarla karşılaşmamak için kar yağışı öncesinde tedbirler alması gerekiyor.

"Yönetimler araç sahiplerini uyarmalı"

Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, kar temizliğinin site yönetiminin bütçesinden karşılanması gerektiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Apartman sakinlerini tek tek uyararak, araçlarını düzgün bir şekilde park etmeleri için uyarmaları gerekiyor. Kar yağışı öncesi bütün ekipmanlarını hazır halde tutabilir, tuzlama ile ilgili çalışmalarını yapabilir ki insanlar mağdur olmasın bir an önce sorunlar atlatılabilsin diye"

Bu tür sorunların çözülememesi halinde ise site sakinleri imza toplayarak, genel kurul yoluyla yönetim değişikliğine gidebilir.