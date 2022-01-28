Cem Yılmaz'dan HepsiJet işçilerine destek
Cem Yılmaz'dan 1 liralık zam teklifine karşı kontak kapatan Hepsijet çalışanlarına destek geldi. Yılmaz, "Benim yerim çalışanın yanıdır. Bu konuda tavrım nettir" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ocak 2022 22:52
Komedyen Cem Yılmaz, kargo şirketi HepsiJet çalışanlarına destek verdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
*Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir.
*Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız