Küresel OSB: 230 fabrika kuruluyor

Türkiye, üretim ve ihracatı teknolojik ve katma değerli üretimle artıracak yeni projelerin çalışmalarına hız verdi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belirlenen 2 milyon 500 bin metrekarelik alanda çalışmaları başlatılan Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) teknolojik ve katma değerli üretim yapacak yerli ve yabancı sermayeli 230 fabrika kurulum için gün sayıyor. Yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Türkiye'nin ilk inovatif OSB'si Marmara OSB'de daha şimdiden doluluk oranı yüzde 92'lere ulaştı.

KATMA DEĞERLİ MAL ÜRETİLECEK

Nisan ayında yer teslimlerine başlanacak olan OSB'de bilişim, teknoloji, elektronik, otomotiv, enerji ve biyomedikal sektörleri başta olmak üzere uluslararası alanda faaliyet yürüten birçok yerli ve yabancı firma teknolojik ve katma değerli üretim yapacak. 'Türkiye'nin gelecek vizyonunu inşa ediyoruz' sloganıyla kurulan Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB'nin Başkanı Saadettin Çay, projenin son durumunu ve detayları Yeni Şafak'a anlattı.

YABANCILARIN İLGİSİ YOĞUN

Nisan ayında fabrikaların kurulumu için firmalara yer teslimine başlayacaklarını belirten Çay şunları söyledi: "Yabancı yatırımcılar, Marmara OSB'ye yoğun ilgi gösteriyor. 2 milyon 500 bin metrekarelik alanda, 5 bin ile 50 bin metrekare arasında değişen toplam 230 parselimiz bulunuyor. Biz bu parsellerde kurulacak olan fabrikaların altyapılarını yapıp fabrika kurulumları için yer tahsisi yapıyoruz. Şu an itibari ile parsellerin yüzde 92'si doldu. Yabancı yatırımcıların da yoğun ilgisi var. İsimlerini vermek istemiyorum, uluslararası piyasada faaliyet yürüten pek çok firma burada üretim yapacak. Yerli şirketlerle ortaklık kurarak OSB'mizden yer alan yabancı firma sayısı da oldukça fazla, burası doğrudan yabancı yatırım alan teknolojik ve katma değerli bir üretim merkezi olacak. Şu an itibari ile 150 firma buradan yer aldı, 50'ye yakını hemen yerimizi teslim edin biz üretime başlayalım diyor."

OLMAYANI YAPIYORUZ

Yola, 'olmayanı yapmak' fikri ile çıktıklarını belirten OSB Başkanı Çay, projenin iki temel saç ayağı üzerinde inşa edildiğini söyledi. Bunlardan birinin inovasyon, bir diğerinin ise canlı hayatına duyarlılık olduğunu ifade eden Çay, yenilikçi, canlı hayatına duyarlı ve gelecek odaklı yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya teknolojik ve katma değerli bir üretim merkezi ihtiyacının çıktığını ve bu ihtiyaç doğrultusunda Marmara OSB'nin temellerinin atıldığını söyledi.

Hedef 2 milyar $ ihracat

Saadettin Çay, OSB'de orta vadede (2025) 2 milyar dolar ihracat ve 30 bin istihdam hedeflediklerini söyledi. Çay, Marmara OSB'nin konumu itibariyle de yatırımcıların ilgisini çektiğini söyleyerek, "OSB'miz sanayi şehirlerimiz olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'in tam orta noktasında. Türkiye'nin en büyük 4. limanına komşu. Botaş ve elektrik iletim hattına da çok yakın bir mesafede. Bursa-Çanakkale otoyoluna sıfır bir konumda. Buradan demir yolu da geçecek" diye konuştu.

Kahverengi yaka geliyor