Ücretli öğretmenin çözümü: 70 bin atama yapmak!

Türk Eğitim-Sen, 2021- 2022 eğitim-öğretim yılında çalışan ücretli öğretmenlerin sayısını araştırdı.Hazırlanan raporda, ücretli öğretmen sayısının pandemiden bu yana en yüksek noktaya ulaştığı öğrenildi. Sendikanın Bolu veHakkari haricinde 79 il valiliğinden aldığı verilere göre; bir önceki yıl 69 bin 326 olan ücretli öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim yılında 16 bin 187 kişi artarak 85 bin 513 kişiye ulaştı. Raporda şu tespitlere yer verildi: En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip iller sıralamasında İstanbul'da 25 bin 469 ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Geçen yıl İstanbul'da görevlendirilen ücretli öğretmen sayısı 21 bin 375 idi. İstanbul'u 5 bin 19 ileAnkara takip ediyor.Ücretli öğretmen sayısının yüksek olduğu diğerillerise şöyle: Bursa 3 bin 881, Şanlıurfa 3 bin 217,

9 bini ön lisan mezunu

79 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumlarına bakıldığında 34 bin 445'i eğitim fakültesi, 42 bin 75'i lisans mezunu, 8 bin 993'ü ön lisans mezunu. Ağrı'da görev yapan 957 ücretli öğretmenin 409'u eğitim fakültesi, 441'i lisans, 107'si ön lisans mezunu. Ankara'da görev yapan 5 bin 19 ücretli öğretmenin 1.928'i eğitim fakültesi, 2 bin 906'sı lisans, 185'i ön lisans mezunu. İstanbul'da görev yapan 25 bin 469 ücretli öğretmenin 5 bin 151'i eğitim fakültesi, 15 bin 872'si lisans, 4 bin 446'sı ön lisans mezunu. 'Özel' uzmanlık gerektiriyor! Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde yine ön lisans mezunu ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılmakta. Zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 2 bin 402. Bunun 1.669'u İstanbul'da... Erzincan'da zihinselgörme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro açığı 56 iken bu alanda bir öğretmen bile çalışmıyor. Ardahan'da zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro açığı 32 iken sadece bir öğretmen görev yapıyor. Şırnak'ta zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde norm kadro açığı 20 iken hiç öğretmen görev yapmıyor.



Norm Kadro açığı: 115 bin

Ücretli sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 674... Verilere göre ülkemizde norm kadro açığı 115 bin 93.Dolayısıyla bu veriler ışığında 85 bin 513 ücretli öğretmen görevlendirmesine rağmen ücretli öğretmen sayısının norm kadro ihtiyacının altında kaldığını görebiliyoruz.

"Evlatlarımız bu durumu haketmiyor"

"Bu tablo vahim bir durum" diyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan gazetemize konuştu. Bakan Mahmut Özer'in de bu durumdan şikayetçi olduğunu ifade eden Geylan şunları söyledi:Ücretli öğretmenlik biristihdam modeli oldu. Doğum, askerlik gibi durumlarda evlatlarımızın derslerinin boş geçmemesi için devreye alınan ücretli öğretmenlik adeta biristihdam modeli oldu. Pansuman çözüm kalıcı oldu.Ücretli öğretmen kadar atama şart. Bildiğiniz gibi gelecek ay 15 bin öğretmen göreve başlayacak. 15 bin atama ile sorun çözülmeyecek. Hele ki, eğitim fakültesi mezunu olmayan, hatta yüksekokul mezunu ücretli öğretmenlerle eğitim hizmeti vermek yeni sorunlara yol açmak demektir. 70 bin daha bu sene atama yapılması şart. Bunun önüne geçmek için... Ekonomide sıkıntılarımız var doğru ama eğitimin tasarufu olmaz. 85 bin ücretli öğretmenin tamamı asgari ücretin yarısını alıyor. Dört yıl fakülte okumuş, bu ülkenin yetiştirdiği evlatlar bunu hak etmiyor. Vasıfsız birinin aldığı ücreti bu arkadaşlar alamıyor, çok üzülüyorum. Bakan MahmutÖzer de bu durumdan şikayetçi biliyorum. Maliye Bakanlığı ve hükümet bu konuda adım atmalı.

Bir çalışma yürütülüyor

Ücretli öğretmenlik hadisesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde katıldığı programda bazı değişikliklerin olacağının sinyalini vermiş "Ücretli öğretmenlik diye bir çalışma tanımlamamız yok. Ücret konusundaki şikayetlerin farkındayız. İnşallah, bukonuda iyileştirme yapabilme imkanımız olur" demişti. Edindiğimiz bilgilere göre bu konuda bir çalışmanın yürütüldüğü öğrenildi.

Mahmut Özay