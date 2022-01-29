İnternetten satışa ayar: Görseldeki ürünleri satmayana ceza

AK Parti kurmayları ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin bir araya geldiği toplantılarda, vatandaşlardan gelen şikayetler masaya yatırıldı. e-Ticaret Kanunu'nun yeniden mercek altına alındığı toplantılarda internet üzerinden alınan ürünlerin ayıplı çıkması, teslimatta yaşanan bazı sıkıntılar ve tanıtıcıreklamlarında yapılan aldatmalarla ilgili gelen şikayetler değerlendirildi. Vatandaşların en çok, satın alınan ürünün görseldekiyle aynı olmaması konusunda şikayetlerin geldiği belirtildi.

FİRMALARA SIKI YAPTIRIMLAR

Edinilen bilgilere göre firmalara, şikayetlerin farklılığına göre para cezası da dahil çeşitli yaptırımların getirilmesi planlanıyor. Yapılacak düzenleme ile ürünleri satan firma ya da kişilerin sorumluluk alanları belirlenecek. Toplantılarda konuya ilişkin dava süreçleri de değerlendirilirken, AK Parti kurmayları, dava süreçlerinin kısalması için de bir düzenlemenin yapılabileceğini ifade etti.

ESNAFI KORUYACAK ADIMLAR

Bunların yanı sıra esnafı koruyacak adımların da atılması gündeme geldi. Esnafın mağaza için ödediği kira ücreti, eleman ücreti ve diğer giderlerinin internetten satış yapan firmalara göre daha fazla olması sebebiyle bu konuda da bir düzenleme yapılabileceği dile getiriliyor. AK Parti kurmayları "Bu konuda da çok fazla şikayet alıyoruz. Hem esnafı koruyacak hem de internet üzerinden yapılan satışlara bir düzenleme getirecek çalışma üzerindeyiz" dedi.

GÖRSELLE GERÇEK ÜRÜN FARKLI

İnternet alışverişleri için şikayet ve önerilerin yer aldığı birraporun hazırlandığını söyleyen AK Parti kurmayları "Vatandaşlar en çok reklamdaki ile sipariş verilip gelen ürünün aynı olmadığından şikayetçi. Vatandaş 'Görsel gayet iyi ama gerçek ürünle alakası yok. Piyasadan bu ürünü çok daha ucuza alabilirdim' diyor. Hem bu şikayetler hem de pandemi sebebiyle internet satışlarının artması bu kanunu yeniden ele almayı zorunlu kıldı. Çözüm önerilerini ortaya koyacağız. Piyasanın beklentilerine de uygun olacak. Şu anda birrapor hazırlıyoruz. Raporun ardından atacağımız adımlar daha da netleşecek" diye konuştu.

ARACI HİZMET SAĞLAYICILARA YENİ SORUMLULUKLAR

İnternet alışverişini de kapsayan Tüketici Kanunu'nda düzenlenen mesafeli sözleşmelerle ilgili özellikle aracı hizmet sağlayıcılarına yeni sorumluluklar getirilmesi planlanıyor. Buna göre, sağlayıcılar, tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistem kuracak. Aracı hizmet sağlayıcıları, tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından sorumlu olacak.

EBRU KARATOSUN